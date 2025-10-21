الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
بايرقداريان تتفقد المسبح الأولمبي في ضبيه.. إعادة الحياة للمنشآت الرياضية رسالة أمل للشباب اللبناني

وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان

قامت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان بجولة تفقدية لـ المسبح الأولمبي في ضبيه، يرافقها المدير العام للمنشآت بالوكالة الدكتور ناجي حمود ورئيس مصلحة الشباب بالإنابة الأستاذ حسن شرارة.

وأوضحت بايرقداريان بعد الجولة أنها اطلعت على واقع المنشأة لتقييم الجهود المطلوبة لإعادة إحيائها، مشيرة إلى أنها ستعد تقريرًا للسفراء وتتابع معهم إمكانية تقديم الدعم اللازم. وأضافت: “صحيح أن فترة طويلة قد مرت وبقيت المنشأة هادئة، لكن دورنا أن نعيدها إلى الحياة لأنها تشكل رسالة أمل للشباب اللبناني بأن لبنان سيعود”.

وعن ملف المنشآت الأخرى، قالت الوزيرة إن هناك ملفات كبيرة متعلقة بالماضي وإهمال بعض المجالات الرياضية، لكنها أكدت أن الهدف هو إعادة الحياة للمنشآت وإظهار عزم الوزارة على فتح صفحة جديدة بالتعاون مع السفارات.

وفيما يتعلق بملعب الرئيس كميل شمعون، أكدت بايرقداريان أن الوزارة ستكمل الإصلاحات قريبًا، مشيرة إلى مبادرة من السفارة الفرنسية التي أرسلت خبيرًا رفع تقريرًا إيجابيًا عن الطابع التاريخي للملعب. وأكدت أن التقرير سيكون متاحًا للشعب اللبناني وسيتم العمل على اتخاذ الخطوات المناسبة لمستقبل الملعب واستعماله الأمثل.

