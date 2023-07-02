الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بتحريض من أحد الشركاء.. حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات

منذ 3 ساعات
عنصر من شعبة المعلومات

عنصر من شعبة المعلومات

A A A
طباعة المقال

بتاريخ 26/05/2023 وفي محلة الدامور، أقدم مجهولان على متن سيارة نوع “كيا سيراتو” لون أسود من دون لوحات وزجاجها حاجب للرؤية على اعتراض طريق موظفين في إحدى الشركات، وشهر مسدس حربي وإطلاق عيارات نارية باتجاه السيارة التي كانوا على متنها، ما أدى إلى إصابة الإطار الأمامي، وفرا بعدها إلى جهة مجهولة.

وبتاريخ 10/06/2023، أقدم مجهولون في محلة الروشة على تنفيذ عملية إطلاق نار ومحاولة قتل استهدفت أحد الشركاء في الشركة المذكورة سابقًا.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف ملابسات عمليتي إطلاق النار وتحديد هوية المتورطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة الجهود الحثيثة والإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية المتورطين في العمليتين ومن بينهم المدعو:

ف. ف. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني) أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات الشعبة الأخير على متن سيارة نوع “هيونداي” مستأجرة في محلة جدرا، حيث تم توقيفه وضبط السيارة. وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط سلاح كلاشينكوف ومسدسين حربيين.

وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه برفقة شخص آخر على إعتراض الطريق وإطلاق النار باتجاه موظفي الشركة في محلة الدامور، إضافة إلى تنفيذ عملية إطلاق النار في محلة الروشة، وذلك بتحريض وطلب من أحد الشركاء من الشركة ذاتها بسبب خلافات بينهم.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

    المزيد من أخبار لبنان

    كتلة "تجدد"
    "تجدد": جريمة القرنة السوداء تطال العيش المشترك.. ومسؤولية الدولة كبيرة
    الرابطة المارونية
    الرابطة المارونية: ما يحدث بين بشري والضنية مردّه إلى استقالة الدولة من مسؤولياتها
    طلال أرسلان
    أرسلان: للاحتكام إلى المؤسسة العسكرية والأجهزة القضائية

    الأكثر قراءة

    رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
    فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
    الجيش اللبناني
    قيادة الجيش توضح ملابسات حادثة "القرنة السوداء"
    مستشفى المنية الحكومي
    فاجعة في شمال لبنان.. ابنة الست سنوات تعرضت لاعتداء جنسي وتوفيت!