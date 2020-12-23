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بترا خوري تكشف عدد الفحوص: الحالات من دون عوارض مسؤولة عن ٦٠٪ من الانتشار

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2020 10:25 مساءً
بترا خوري

بترا خوري

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غردت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية بترا خوري على حسابها عبر تويتر بالقول: “لبنان سجل أكبر عدد من الفحوصات اليومية: 17000”.

وأكدت خوري أنه “لمحاربة فيروس كورونا نحتاج إلى القيام بالفحوص والتتبع وستكشف المزيد من الفحوص عن حالات من دون عوارض مسؤولة عن 60٪ من انتشار الفيروس!”.

وأضافت: “يعتبر اليوم عدد الحالات الإيجابية انعكاسًا للمزيد من الفحوص”.

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