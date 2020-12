بترا خوري تكشف عدد الفحوص: الحالات من دون عوارض مسؤولة عن ٦٠٪ من الانتشار

غردت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية بترا خوري على حسابها عبر تويتر بالقول: “لبنان سجل أكبر عدد من الفحوصات اليومية: 17000”.

وأكدت خوري أنه “لمحاربة فيروس كورونا نحتاج إلى القيام بالفحوص والتتبع وستكشف المزيد من الفحوص عن حالات من دون عوارض مسؤولة عن 60٪ من انتشار الفيروس!”.

وأضافت: “يعتبر اليوم عدد الحالات الإيجابية انعكاسًا للمزيد من الفحوص”.

Lebanon registered highest NB of daily tests: 17,000..To fight #coronavirus we need to test & trace. More testing will find asymptomatic cases which are responsible for 60% of the spread!

Today’s, NB of positive cases is a reflection of more testing. Stop spread #LetsGetTested https://t.co/wrrd3plIqQ

— Petra Khoury (@petra_khoury) December 23, 2020