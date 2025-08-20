بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن

أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان في بيان، أنه “تم في مرفأ بيروت اليوم تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي”.

وأشار البيان الى أن “الهدف من هذا الدعم تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على الوصول إلى المزيد من المناطق وخدمة عدد أكبر من المجتمع، وتمكينها من الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجاتهم الأمنية، والمساعدة في ترسيخ الثقة بين الناس والمؤسسات العامة”.

وقال قائد وحدة الدرك الإقليمي في قوى الأمن الداخلي العميد جان عواد: “يساهم هذا الدعم في سد بعض الثغرات الأساسية، حي سيستفيد منه 17 مركزاً، بما يعزّز قدرتها على التحرك، ويوسّع نطاق حضورها الميداني، ويتيح لها الاستجابة لاحتياجات المجتمعات بسرعة وفعالية أكبر”.

بدوره، قال القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سامي سعادي: “يعتبر الاتحاد الأوروبي هذا الدعم استثماراً عملياً في استقرار لبنان وأمن شعبه”.

وأضاف: “يأتي ضمن برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، يهدف إلى تعزيز قدرة لبنان على التعافي ومواصلة الحفاظ على الاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها البلاد”.

وأشار نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريده إلى أن “هذا الدعم يشكّل جزءاً من التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأوسع لتعزيز السلم في لبنان”. وقال: “من خلال تعزيز الخدمة الشرطية، نساهم في ترسيخ السلامة والثقة بقدرة الدولة على حماية مواطنيها والحفاظ على الاستقرار”.