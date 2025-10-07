بتمويل من البنك الدولي.. وزيرا المالية والطاقة يطلقان مشاريع الطاقة المتجددة

وقع وزيرا المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي، إضافة الى مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك ورئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، الاتفاقيتين التابعتين لقرض البنك الدولي المخصصتين لمشروع الطاقة المتجددة وتعزيز النظام، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي. ويأتي من شروط نفاذ إتفاقية القرض البدء بالتنفيذ وضمان سيره وفقا للأنظمة المعتمدة من البنك الدولي.

بعد التوقيع، قال جابر: “اليوم أنا فرح، فبعد إقرار قانون خاص للكهرباء في المجلس النيابي وإبرامه، جاء الوقت لنبدأ بمرحلة التنفيذ، وكان من الضروري أن يتم توقيع بروتوكولات مع مؤسسة كهرباء لبنان ومع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وهما المؤسستان اللتان ستقومان بالتنفيذ، نحن الوزراء نرعى، لكن هاتان المؤسستان هما المولجتان بالتنفيذ. نتمنى أن يشكل هذا القرض قيمة مضافة على كل المطلوب في هذه القطاعات”.

اضاف: “بالنسبة لموضوع الليطاني، سيكون هناك تحسين في كل المعدات الكهربائية، وأيضا أمام مدير عام كهرباء لبنان مهمة صعبة، خصوصا أن لبنان عانى الكثير في السنوات الماضية، ونأمل مع هذا التمويل الجديد وأيضا مع تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أن تأخذ دورها ليصار الى هيكلة القطاع بأكمله، علما أن الاموال التي ستتوفر من هذه الاتفاقية ستصب في تحسين الشبكة بشكل اساسي وفي تطوير الطاقة الشمسية. كما نأمل أن نتمكن من القيام بما هو مطلوب في القانون 462 من ادخال القطاع الخاص بشكل أساسي في التوزيع والجباية وفي الانتاج أيضا، ونحن نتمنى أن تشكل هذه المهمة نقلة نوعية في هذا القطاع”.

وكان وزير المالية التقى مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، وتم البحث في أهمية محفظة المشاريع المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون القائم.

وخلال الاجتماع، شدد جابر على “الأهمية الاستراتيجية لمشروع تعزيز الإدارة المالية والضريبية ودوره المحوري في دعم جهود الإصلاح وتحسين كفاءة المالية العامة وشفافيتها”، مؤكدا “حرص الوزارة على مواصلة التعاون البنّاء مع البنك الدولي لضمان تحقيق النتائج المرجوة”.

كذلك التقى جابر النائب فريد هيكل الخازن، فالنائب السابق منصور البون، وبحث معهما في مشاريع تهم منطقة كسروان.