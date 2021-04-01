بتمويل ياباني.. الوزير مرتضى وقّع مشروعاً لدعم المزارعين

وقع وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، وممثل “منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان” (الفاو) موريس سعادة، في حضور سفير اليابان تاكيشي اوكوبو، مشروعا جديدا لدعم المزارعين في لبنان بتمويل من الحكومة اليابانية.

وأكد مرتضى أن “كل التحركات والإتصالات بالدول الصديقة هدفها تخفيف وطأة الأزمة الإقتصادية عن صغار المزارعين وعائلاتهم”، شاكرا “دولة اليابان الصديقة لمساندتها الدائم للبنان واهتمامها بقضايا اللبنانيين الحياتية”.

ونوه بدور الحكومة اليابانية في “إعادة تأهيل وإعمار مركز الحجر الصحي الزراعي جراء انفجار المرفأ”، مضيفاً “اليوم سينطلق هذا المشروع الذي يستهدف صغار المزارعين بمختلف الميادين الزراعية عبر دعمهم بقسائم ممولة من هذا المشروع بالتعاون مع منظمة “الفاو”، ونأمل استكمال هذا التعاون المميز والدعم بهدف تنمية القطاع الزراعي وتطويره”.

سعادة: بدوره، أشار سعادة إلى أن “من خلال هذه المساعدة التي تقدمها المنظمة لأكثر من ألف مزارع ومزارعة يستوفون الشروط، نأمل أن يساهم هذا المشروع في زيادة الأنشطة الزراعية بالإضافة إلى زيادة دخل المزارعين من الزراعة والحفاظ على إنتاجهم وزيادته قدر الإمكان”.

سفير اليابان: من جهته، أعرب السفير الياباني في لبنان عن سعادته بالتعاون القائم مع وزارة الزراعة ومنظمة الفاو، قائلاً “نطلق مشروعا جديدا لدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وفي الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمات متعددة تهدد الأمن الغذائي للفئات المستضعفة، فإن اليابان لا توفر جهدا لمساعدتهم كصديق محتاج”.