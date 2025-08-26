الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
بتهمة سرقة معدّات صناعية من محلّة الحريشة.. "بشبش" و"عمر الأسود" في قبضة الأمن!

"بشبش" و "عمر الأسود" بعد القاء القبض عليهما

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“بتاريخ 23-08-2025، انتشر مقطع فيديو على إحدى صفحات الفايسبوك يُظهر شابين على متن دراجة آليّة، بعد انا قاما بسرقة معدّات صناعية من محلّة الحريشة. وقد أقدم أحدهما على شهر مسدّسٍ حربي، بوجه من يقوم بتصوير الفيديو.

على الفور، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات للعمل على تحديد هويّتَيهما، وتوقيفهما.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تبين أنهما يُدعيان:

– ع. خ. (مواليد عام 1993، لبناني) ومعروف بـ “عمر الأسود”
– م. ع. ع. (مواليد عام 1988، لبناني) ومعروف بـ “بشبش”
وهما من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، وسلب، ومخدّرات.

بتاريخ 24-08-2025، وبنتيجة عمليّات الرّصد والمراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف الثاني في محلّة الزاهرية / خان العسكر، والأوّل في التّبّانة، كما ضبطت معدّات صناعيّة مسروقة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

