بتوجيهات من الداخلية..قرار بعزل القلمون
أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا جاء فيه: “نتيجة ظهور مصابين بوباء كورونا في بلدة القلمون، وبتوجيات من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وبالتشاور مع قائد الدرك في الشمال العقيد يوسف درويش ورئيس بلدية القلمون طلال دنكر، تقرر عزل بلدة القلمون عن محيطها، ومنع الدخول والخروج منها، الا للحالات الاستثنائية، والزام سكان البلدة منازلهم، لتمكين الفرق الصحية من القيام بواجبها واجراء الفحوصات لكل المختلطين بالمصابين، لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره.
وسيتم التنسيق بين عناصر قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية والأجهزة الصحية المختصة وافادة المحافظ بكل الاجراءات والتطورات”.