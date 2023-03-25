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بتوجيه من الراعي.. البطريركيّة المارونيّة لن تلتزم بتأجيل "التوقيت الصيفي"

منذ 48 دقيقة
بكركي

بكركي

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بتوجيه من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، صدر عن المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي البيان الآتي:

“إنّ القرار المفاجئ بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي لمدّة شهر الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال السيّد نجيب ميقاتي إرتجاليًّا ومن دون التشاور مع سائر المكوّنات اللبنانيّة، ومن دون أيّ اعتبار للمعايير الدوليّة، وللبلبلة والأضرار في الداخل والخارج، يحول دون إمكانيّة البطريركيّة المارونيّة والأبرشيّات والمؤسسات التابعة لها، الالتزام به. وبالتالي، تلتزم بتقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة، ليلة السبت – الأحد 25-26 آذار 2023”.

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