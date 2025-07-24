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بجرائم سرقة وتشكيل عصابات… استقصاء بيروت توقف مطلوبين!

منذ ساعة واحدة
سجن - تعبيرية

سجن - تعبيرية

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيان، أن مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت تمكّنت من توقيف عدد من المطلوبين خلال تنفيذ دوريات حفظ أمن وحواجز ظرفية في مناطق عدّة من العاصمة، وذلك بتاريخ 19 و21 و22 تموز 2025.

وشملت التوقيفات مناطق رأس النبع، الرملة البيضاء، كورنيش النهر، الروشة، زقاق البلاط، ومار مخايل، وأسفرت عن توقيف كل من:

ف. ع. (مواليد 1970، لبناني) على متن دراجة آلية، مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكرات توقيف بجرم السرقة، ومذكرة بجرم أسلحة.

ه. ش. (مواليد 2000، لبناني) على متن فان من نوع “هيونداي”، مطلوب بجرم تأليف عصابة.

ع. ع. ه. (مواليد 1999، لبناني) مطلوب بجرم سرقة.

م. س. (مواليد 1992، فلسطيني) ضُبط يقود دراجة آلية مسروقة.

ا. د. (مواليد 1998، لبناني) ضُبط يقود دراجة آلية مسروقة.

وقد أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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