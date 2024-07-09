الخميس 4 محرم 1446 ﻫ - 11 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بجرم تأليف عصابة.. توقيف مطلوب للقضاء في سهل الفرزل

9 - يوليو - 2024
قوى الأمن الداخلي في لبنان

قوى الأمن الداخلي في لبنان

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

” في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمخلّين بالأمن، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، حول وجود أحد المطلوبين الخطِرين في سهل بلدة الفرزل، ويُدعى:

– س. ح. (من مواليد عام1995، لبناني)

بعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيفه في المحلّة المذكورة، وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة.

سُلِّمَ الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض
    هل سيدخل لبنان في عتمة شاملة؟ وزير الطاقة والمياه يُجيب
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    اتصال بين ميقاتي ونظيره العراقي.. ماذا تم بحثه؟
    النائب فؤاد مخزومي
    كيف علّق المخزومي على لقائه مع سفير بريطانيا؟

    الأكثر قراءة

    كيف ردّ الحزب على اغتيال مرافق نصرالله السابق؟
    ارتفاع درجات الحرارة
    مدينة عربية تعطل المدارس بسبب وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية!
    اليكم فوائد عصير الشمندر.. ستدهشكم!