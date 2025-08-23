السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
بجرم ترويج المخدرات وإطلاق النار… الجيش يوقف 9 أشخاص

منذ 39 دقيقة
سجن - تعبيرية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي جب جنين والخيارة – البقاع الغربي وأوقفت المواطنَين (ع.ط.) و(و.ف.) لإطلاقهما النار وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.

كما أوقفت دوريات من مديرية المخابرات 7 أشخاص وفقًا لما يلي:

– دهم منزل المواطن (ح.ح.) وتوقيفه في بلدة جلالا – البقاع لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار باتجاه دورية للجيش، وتوقيف المواطن (ح.ز.) لاتجاره بالمخدرات، والسوريَّين (و.ك.) و(م.ر.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها وضبط كمية منها في حوزتهم.
– توقيف المواطن (ع.ع.) والسوري (ح.ن.) في منطقة طبرجا – كسروان لتعاطيهما المخدرات وترويجها وحيازتهما كمية منها ومبلغا ماليا مزوّرا، ولتجوّل الثاني داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

– توقيف المواطن (ع.ج.) في منطقة طريق المطار لارتكابه جرائم عدة منها التعدي على الأملاك العامة والخاصة بقوة السلاح وإطلاق النار.

وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

