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بجرم هدر المال العام ... إخبار من محامين ضد بلدية بيروت

21 - أبريل - 2021
بلدية بيروت

بلدية بيروت

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تقدم المحامون علي كمال عباس، وواصف الحركة، وهاني الأحمدية وجاد طعمة بإخبار لدى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بتاريخ اليوم 21 نيسان الحالي سجل برقم 1430/2021، وذلك بجرم الهدر الكبير للمال العام في بلدية بيروت في معرض مشروع تأهيل حديقة الشهيد المفتي حسن خالد، وإنشاء مواقف سيارات تحتها والذي نتج منه تخريب الحديقة والقضاء على إرث تراثي للمدينة وعلى ما تبقى من بقع خضراء ومتنفس للعاصمة، والقضاء على الأشجار المعمرة والإستيلاء على ملايين الدولارات من دون وجه حق.

وقد طالبوا بفتح تحقيق شامل وشفاف وصولا الى محاسبة كل المتورطين من مسؤولين و متعهدين وإستشاريين وكل من يظهره التحقيق متورطا أو متدخلا.

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