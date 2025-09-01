الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2025 10:43 مساءً
هواية الـParagliding

هواية الـParagliding

A A A
طباعة المقال

سقط شخصان، أحدهما عراقي يبلغ من العمر نحو 20 عامًا، والآخر في العقد الرابع، أثناء ممارستهما رياضة الطيران الشراعي، ما أدى إلى ارتطامهما في أحراج حريصا حيث علقا بين الأغصان.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتعمل على إنقاذهما وانتشالهما.

هذا وصدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

أنقذ عناصر الدفاع المدني، شخصين أحدهما لبناني والآخر عراقي الجنسية، تعرّضا لإصابات متفرّقة إثر سقوطهما من طائرة شراعية كانا على متنها في حرج حريصا، حيث علق أحدهما على شجرة فيما سقط الآخر أرضاً.

وبعد الحادثة الأخيرة منذ حوالي الأسبوعين، صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة ما يلي:

“تقوم وزارة الشباب والرياضة بمتابعة تفاصيل الحادثة التي وقعت في منطقة جبيل، وهي تنتظر نتائج التحقيقات الرسمية للتثبت من طبيعة النشاط الذي كان يقوم به الطيّار، وما إذا كان ذلك بقرار منفرد أو بإذن من جمعية مرخصة من الوزارة ينتمي اليها، وخصوصا بعدما تبين أنه استخدم أجهزة تخص رياضة الأكرو-باراغلايدنغ (Acro-paragliding)، الممنوعة في لبنان بموجب التعميم رقم 456/و تاريخ 22/8/2025 الصادر عن الوزارة.

وسوف تنتظر الوزارة النتائج النهائية للتحقيقات وتبلغها بها، كي تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق كل المخالفين، ولا سيما لمضمون التعميم المشار اليه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مخيم عين الحلوة
    تسليم مطلقي النار إلى الجيش بعد إشكال عين الحلوة
    النائب أديب عبد المسيح
    أديب عبد المسيح: القرار السياسي بحصر السلاح إتخذ و لا عدول عنه
    السيدة الأولى نعمت عون
    السيدة الأولى: الدولة كانت "منهارة" وكي نبنيها نحتاج إلى الوقت

    الأكثر قراءة

    كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
    رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
    هواية الـParagliding
    صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي