صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي

سقط شخصان، أحدهما عراقي يبلغ من العمر نحو 20 عامًا، والآخر في العقد الرابع، أثناء ممارستهما رياضة الطيران الشراعي، ما أدى إلى ارتطامهما في أحراج حريصا حيث علقا بين الأغصان.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتعمل على إنقاذهما وانتشالهما.

هذا وصدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

أنقذ عناصر الدفاع المدني، شخصين أحدهما لبناني والآخر عراقي الجنسية، تعرّضا لإصابات متفرّقة إثر سقوطهما من طائرة شراعية كانا على متنها في حرج حريصا، حيث علق أحدهما على شجرة فيما سقط الآخر أرضاً.

وبعد الحادثة الأخيرة منذ حوالي الأسبوعين، صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة ما يلي:

“تقوم وزارة الشباب والرياضة بمتابعة تفاصيل الحادثة التي وقعت في منطقة جبيل، وهي تنتظر نتائج التحقيقات الرسمية للتثبت من طبيعة النشاط الذي كان يقوم به الطيّار، وما إذا كان ذلك بقرار منفرد أو بإذن من جمعية مرخصة من الوزارة ينتمي اليها، وخصوصا بعدما تبين أنه استخدم أجهزة تخص رياضة الأكرو-باراغلايدنغ (Acro-paragliding)، الممنوعة في لبنان بموجب التعميم رقم 456/و تاريخ 22/8/2025 الصادر عن الوزارة.

وسوف تنتظر الوزارة النتائج النهائية للتحقيقات وتبلغها بها، كي تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق كل المخالفين، ولا سيما لمضمون التعميم المشار اليه”.