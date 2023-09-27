الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
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بحسب رغبة المواطن.. فاتورة الكهرباء بالليرة أو بالدولار!

منذ ساعتين
مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، على إمكانية دفع المواطنين لفواتير الكهرباء بالدولار الأميركي النقدي أو بالليرة اللبنانية النقدية بحسب رغبة كل مواطن، وذلك بموجب استشارة كانت قد طلبتها مؤسسة كهرباء لبنان من الهيئة وتلقّتها بتاريخ 20/9/2023.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان أن هذا الإجراء يحتاج، كي يدخل حيّز التنفيذ، إلى قرار من مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان تعمل المؤسسة حاليًا على تحضيره، بحيث سيسهم ذلك في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة للمؤسسة بغية دفع مستحقاتها بالدولار أو بالليرة.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن ذلك سيؤمّن المرونة للمواطنين لاختيار العملة التي تناسبهم للتسديد، خصوصًا وأن سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ حوالي 103،000 ليرة لكل دولار، سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاجها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية.

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