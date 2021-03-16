بحصلي: إذا تم التسعير بالدولار فهل سيتمكن المواطن من دفع ثمن البضاعة!

أشار نقيب مستوردي المواد الغذائية، ​هاني بحصلي​، إلى أنه “كان هناك دعوة من نقابة أصحاب السوبرماركت للتسعير بالدولار، لكن الموضوع أبعد من ذلك، ومن الممكن أن يرتاح التاجر والسوبرماركت إذا تم التسعير بالدولار، لكن هل المواطن سيتمكن من دفع ثمن البضاعة! الآلية التي تطرحها نقابة السوبرماركت هدفها توحيد الأسعار”.

وشدد بحصلي، خلال حديث تلفزيوني، على أن “​مصرف لبنان​ تأخر بفتح اعتمادات، وهذا الشيء كنا ننتظره منذ زمن لأنه ينبّه دائماً أنه لا يملك الاحتياط الكافي لتمويل السلة الغذائية وهذا طبيعي”.

وأوضح أن “الدعم بالسلة الغذائية يساوي ما لا يزيد عن 20% من حاجات المواطن”، قائلاً “في السلة الغذائية التي لا يكون الثقل الكلي على هذا الموضوع”.

كما أكد أن “البضاعة موجودة وغالية، وإن لم تكن متوفرة على الرفوف، إلا أنها موجودة في المستودعات، ولكن المشكلة تكمن في صعوبة تأمين المواد الغذائية على المدى القريب”.