بحصلي: دراسة يجري العمل عليها بشأن الدولار الجمركي

رأى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي أن “غياب اجتماعات مجلس الوزراء يعطّل الحلول بعد رفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات”.

وكشف في حديث إذاعي عن دراسة يجري العمل عليها بالنسبة للدولار الجمركي وذلك بعد طلب المستوردين من الرئيس نجيب ميقاتي إيجاد مصادر تمويل جديدة.

وأوضح بحصلي أن “أسعار المواد الغذائية المصنّعة محلّياً قد تأثرت بعد رفع الدعم لأن معظم المواد الأولية المستخدمة في صناعتها مستوردة”.

وقال إن “رفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية انعكس ايضاً على نسبة الاستهلاك التي انخفضت في الآونة الأخيرة ما أثّر سلباً على عمل الشركات المستوردة”.