بحصلي لصوت بيروت انترناشونال: في حال استقر سعر الصرف الدولار ستنخفض أسعار السلع تلقائياً

أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث لصوت بيروت انترناشونال الى ان سعر صرف الدولار انخفض بعد بيان حاكم مصرف لبنان الاخير لكن سرعان ما عاد وارتفع مشيراً ان سعر صرف الدولار وصل الى 40 الف ليرة لفترة صغيرة لم تتعد يومين او ثلاثة ايام وبالتالي المستوردون والتجار لم يقوموا بتسعير السلع على سعر 40 الف للدولار لافتاً انه قد يكون هناك بعض المحال والسوبرماركت قامت بالتسعير على الـ40 الف وهنا يأتي دور سلطات الرقابة لملاحقتهم وهي غير قادرة حالياً على ذلك.

ورأى بحصلي انه في ظل التقلص الذي يشهده القطاع التجاري عندما يُبقي اي تاجر اسعار السلع مرتفعة بعدانخفاض سعر الصرف فهو يضر نفسه قبل ان يضر غيره اذ ان نسبة المبيعات ستتخفض لان المستهلك سينتظر انخفاض الاسعار بعد انخفاض سعر الصرف.

وشدد على ضرورة اعطاء مهلة خمسة ايام على الاقل بعد انخفاض سعر الصرف كي يتم تسعير السلع على اساسه شدد على ضرورة وجود حلول شاملة بدل الحلول المجتزأة كالمراسيم والقرارات والتعاميم والتي لا تستمر مفاعيلها لايام قليلة.

وطمأن بحصلي انه في حال استقر سعر صرف الدولار ولم يعاود الى الارتفاع ستنخفض اسعار السلع تلقائياً مشيراً ان هناك شركات باشرت بتقديم لوائح جديدة للاسعار تشهد انخفاضاً في الاسعار في حين ان هناك شركات اخرى لم تقدم لوائح جديدة بعد.

ورداً على سؤال لماذا عند ارتفاع سعر صرف الدولار يسارع التجار الى رفع الاسعار قال التاجر اشترى البضائع على سعر صرف المرتفع وبالتالي سيتكبد الخسائر في حال باع على السعر المنخفض وانا ان كنت لا اوافق على هذا الامر لكن لا يمكنني ان الوم التاجر الذي يتخوف من الخسارة لافتاً الى انه لا يجوز ان تسمتر هذه التقلبات في سعر الصرف في ظل عدم امكانية الدولة على ضبط الاسعار وسعر صرف الدولار.