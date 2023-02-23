بحصلي: نبحث عن منتجات جديدة بجودة عالية تتناسب مع القدرات الشرائية للبنانيّين

اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في بيان اليوم، إن مشاركة القطاع الخاص اللبناني (مستوردين ومنتجين) في معرض الخليج الدولي للأغذية Gulfood- 2023 المقام بدورته الـ28 في دبي، في غاية الأهمية، كونها ستمكّنهم من مواكبة آخر التطورات الحاصلة في إنتاج الغذاء لجهة المواصفات والأسعار والتغليف للإستفادة منها وأيضاً من أجل تسويق المنتجات اللبنانية.

واشار بحصلي، المتواجد في المعرض، الى أن “معرض Gulfood يعتبر من أهم معارض الأغذية ليس فقط على صعيد المنطقة، إنما على صعيد العالم، حيث يستمر تنظيمه منذ ما يقارب الثلاثين عاماً، وهو يجمع كل أقطاب التجارة العالمية ويتفوق على معرضي “سيال” و”أنوغا” اللذان يقامان في أوروبا”.

وأكد بحصلي أنّ “مستوردي المواد الغذائية اللبنانيين يُعوّلون كثيراً على هذا المعرض للقاء المورّدين من كافة أنحاء العالم، والبحث عن أصناف ومنتجات جديدة، بجودة عالية، تتناسب مع القدرات الشرائية للبنانيين التي تغيّرت بفعل الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان في السنوات الأخيرة”.

كما لفت بحصلي الى أنّ “معرض Gulfood يعتبر أيضاً فرصة هامة للمصدّرين اللبنانيين، لعرض منتجاتهم والإنفتاح على مختلف الأسواق العالمية وخصوصاً الأسواق الخليجية التي للأسف لا تزال مقفلة أمام إنسياب المنتجات الوطنية اللبنانية إليها”.