بحضور "القوات" ومقاطعة "التيار".. مجلس النواب يبدأ جلسته التشريعيّة

بدأت جلسة مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عند الساعة 11 قبل الظهر وعلى جدول أعمالها 16 بندًا من مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية، إضافة إلى عدد من اقتراحات القوانين المعجلة المكرّرة التي سيتمّ دمج بعضها وستكون على جدول أعمال الجلسة.

وبدأت الجلسة بعد اكتمال النصاب، بدقيقة صمت حدادًا على شهداء لبنان وفلسطين.

ثمّ استهلّ النائب جورج عدوان الجلسة التشريعية بسؤال وجهه للرئيس بري قائلًا: “سنكمل بالتشريع حتى لو أقرت الحكومة تأجيل التسريح”؟.. فيما أجابه بري: “بالطبع لا علاقة لنا بالحكومة”.

وفي وقت قاطع تكتل “لبنان القوي” الجلسة، جلس نواب كتلة “تجدد” على مقاعد الصحافيين داخل قاعة المجلس.

في وقت أقرّ مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 يتعلق بـ “إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة”.

وقبيل الجلسة قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني من ساحة النجمة: “سنشارك بالتصويت المرتبط بالقانون المتعلق بقيادة الجيش تحديدًا. إذا استدعى الأمر تأمين النصاب كي لا تطير الجلسة وتاليًا القانون، فسنعمد إلى ذلك. أهم شيء هو تأمين استقرار مؤسسة الجيش اللبناني. القانون الذي يصدر عن مجلس النواب هو تشريعي وليس قرارًا إداريًا كما في مجلس الوزراء، لذا فلديه حصانة أكثر وقدرة أكبر على التطبيق. علينا تخفيف احتمالات الطعن في أي مسار قد يعتمد”.

تابع: “في حال لم يقرّ القانون المتعلق بقيادة الجيش في مجلس النواب، فإننا نعتبر أن كل لبنان خاسر وليس فقط القوات اللبنانية، بذلك يكونون قد التفوا على الشعب اللبناني وإن مدّدوا في الحكومة لثلاثة أو ستة أشهر ووضعوا قيادة الجيش في وضع حرج جدًا”.

من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن من ساحة النجمة: “نحن مع تطبيق القانون بالكامل ونصرّ على التمديد لقائد الجيش لاعتبارات تتعلّق بهيكلية المؤسسة العسكرية”.

أضاف: “نصرّ على مناقشة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب غدًا، حتى ولو أُقرّ التمديد بمرسوم في مجلس الوزراء، إذ يبقى القانون أقوى من المرسوم، وعلينا كمجلس نيابي أن نقوم بدورنا”.

بدوره، أكد النائب طه ناجي “أننا لا نوافق على الفراغ في قيادة الجيش خصوصًا في هذا الظرف الاستثنائي وسننتظر ما ستؤول إليه جلسة اليوم وجلسة الحكومة غدًا”.