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بحضور حب الله ... حواط استقبل وفدا من تجار الابنية في المنية

27 - أبريل - 2021
عماد حب الله

عماد حب الله

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استقبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط، في مكتبه اليوم في الوزارة، حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله، وفدا من تجار الابنية في منطقة المنية ، شكا من عدم تسلمهم من تجار الإسمنت الكمية الكافية من الإسمنت لتلبية احتياجاتهم وبالسعر الذي حددته الدولة، معتبرين ان “هذا الامر يشكل ظلما وإجحافا بحقهم وبحق كل القطاعات المرتبطة بقطاع البناء”، كما لفتوا الى “توفر البضاعة وامكانية شرائها إنما بسعر السوق السوداء”.

واجرى حب الله اتصالات عدة مع المعنيين ومع شركات الترابة، شرح خلالها معاناة تجار الابنية الذين توقفت أعمالهم وتكبدوا خسائر كبيرة، وطالبهم ب”الإسراع بايجاد حل لهذه المشكلة”.

من جهتها وعدت شركات الترابة حب الله بأنها “ستجد طريقة لتأمين الإسمنت”.

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