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بحضور وزراء البيئة والصناعة والزراعة.. ورشة عمل في وزارة الاقتصاد

18 - فبراير - 2022
من الاجتماع في وزارة الاقتصاد

من الاجتماع في وزارة الاقتصاد

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عقدت قبل ظهر اليوم في وزارة الاقتصاد ورشة عمل بدعوة من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام “لاستكمال ما تم الاتفاق حوله بين وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة من اجل حماية الجودة والاسعار وتفعيل الدور الرقابي حفاظا على مصلحة المستهلك”.

وشارك في الورشة، الى الوزير سلام، وزراء: الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، والبيئة ناصر ياسين، المدير العام للاقتصاد محمد ابو حيدر، والمدير العام للحبوب والشمندر السكري جرجس برباري.

وتم البحث في ما تعانيه القطاعات الانتاجية المشتركة وخصوصا “وضع آلية لضبط الاسعار في الاسواق اللبنانية بما يمنع الاحتكار وارتجالية رفع الاسعار غير المدروسة مما يؤذي المواطن في لقمة عيشه”.

واتفق على “عقد لقاء تنسيقي اسبوعي، ووضع خط ساخن للتنسيق بين الوزارات والادارات المعنية، اضافة الى وضع مقترحات تساهم في تخفيض اكلاف الاعلاف الحيوانية”.

وجرى ايضا بحث “في تسهيل أمور عمليات التصدير الخاصة بالمنتجات اللبنانية ووضع قرارات وتشريعات عاجلة لتشجيع الصناعات الغذائية المحلية القادرة على الانتاج في الظروف الحالية”.

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