بحقّه 46 مذكرة توقيف غيابية.. "الأسمر" بقبضة قوى أمن الدولة!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيان جاء فيه:

“متابعةً لجهودها في ملاحقة شبكات الإتجار بالمخدرات، وبنتيجة عملية رصد ومتابعة حثيثة، تمكّنت المديرية العامة لأمن الدولة – مديرية الإستعلام والعمليات الخاصة، من توقيف اللبناني (م.ش.) الملقب بـ”الأسمر” بتاريخ 2025/9/8.

وأضاف: “وهو أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرم الإتجار بالمخدرات، وبحقّه 46 مذكرة توقيف غيابية”.

وتابع: “قد ضُبطت بحوزته كميات من المواد والحبوب المخدّرة، إضافةً إلى مبالغ مالية بالعملة الأجنبية”.

وختم: “خلال التحقيق، إعترف بما نسب إليه، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص”.

