بحوزته 5000 دولار.. مروّج عملة اميركية مزيّفة في قبضة مفرزة بعلبك القضائية

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

توافرت معلومات لمفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول قيام احد الاشخاص بترويج العملة الاميركية المزيفة في بلدة حوش الرافقة.

نتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثفة، توصل عناصر هذه المفرزة الى تحديد هوية المروّج وتوقيفه، ويدعى:

ا. ا. (مواليد عام 1987، سوري) وضبط بحوزته مبلغ /5000/$ مزيّف.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة ترويج العملة المزيفة، وانه استحصل عليها من احدى البلدات البقاعية.

اودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.