بخاري أكد من بعبدا على أهمية قرارات مجلس الأمن من أجل الحفاظ على إستقرار لبنان

بناءً على دعوةٍ من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون زار سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري قصر بعبدا اليوم لاستعراض ومناقشة أبرز المستجدات الراهنة، وأكد بخاري لرئيس الجمهورية ان ” المملكة لطالما أعلنت وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق الصامد بوجه كل الأزمات، وبأن الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة التي تؤكدُ على إحترامِ سيادةِ الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

واضاف “سيادةُ لبنان إنجازٌ تاريخي تحقَّق عبر نضالاتِ الشعب اللبناني ونحن نحترم هذه السيادة، والموقف السعودي يُشدِّدُ على التزامِ المملكةِ بسيادةِ لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وبشكلٍ خاص على ضرورةِ الإسراعِ بتأليف حكومة قادرةٍ على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمنًا واستقرار ورخاء”.

ودعا بخاري “جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى تغليبِ المصلحةِ الوطنية العليا من منطلق الحاجة المُلِّحة للشروعِ بتنفيذِ إصلاحاتٍ جذريةٍ تُعيد ثقةَ المجتمعِ الدَّولي بلبنان” واكد ” على أهمية مضامينِ قراراتِ مجلس الأمن 1701 و1680 و1559 والقراراتِ العربية والدولية ذات الصلة من أجل الحفاظ على إستقرارِ لبنان وإحترام سيادتهِ ووحدته”

وشدد على أن “اتفاق الطائف هو المؤتمنُ على الوحدةِ الوطنية وعلى السلمِ الأهلي في لبنان”.