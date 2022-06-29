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بخاري: الحديث عن لقاء سري بين حزب الله والسعودية مضحك

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 29 - يونيو - 2022 4:16 مساءً
السفير السعودي وليد بخاري

السفير السعودي وليد بخاري

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أعاد السفير السعودي وليد بخاري نشر تغريدة للصحافي محمد نمر عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها:

“الحديث عن لقاء سري بين حزب الله والسعودية مضحك، وسخافته تشبه اول من روّج لهذه “الخزعبلات”.

أضاف: “أصل الكذبة تعود الى من يزعم انه صحافي حاول ان يمارس خبرته في الابتزاز بنشر هذه الفبركات، فتلقفها احد المواقع المعروف بتوجهاته وعدم مصداقيته ليصنع قصة وهمية غبية..فيما لا لقاء ولا من يحزنون”.

من جهة أخرى، استقبل السيد علي فضل الله السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري الذي قدم له التعازي في الذكرى الثانية عشرة لرحيل العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله.

وجرى خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية بالإضافة إلى ما يجري في المنطقة، وشدد السفير البخاري خلال اللقاء على أهمية التنوع الذي يعيشه لبنان مؤكداً على أن هذا التنوع يمثل وجهاً إيجابياً من خلال القواسم المشتركة التي تتسع لها ثقافة المحبة التي يعيشها الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن المملكة تحترم الجميع وتعمل من أجل اللحمة على المستويين العربي والإسلامي، وقال: لا عداوة ولا خصومة مع أبناء الطائفة الشيعية الكريمة.

وأشاد السفير البخاري بالخطاب الوحدوي والمنفتح الذي يقدمه العلامة السيد علي فضل الله مشيداً بمدرسة الحوار التي أسس لها المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله.

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