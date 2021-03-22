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بخاري: السعودية حريصة على أمن لبنان واستقلال قراره السياسي

22 - مارس - 2021
آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 1:59 مساءً
السفير السعودي وليد بخاري

السفير السعودي وليد بخاري

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد عبد الله بخاري حرص المملكة العربية السعودية على أمن لبنان وإستقلال قراره السياسي.

وعبّر بخاري خلال زيارته بطريرك الأرمن الأرثوذكس في لبنان آرام الأول كيشيشيان عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لتغليب مصلحتهم الوطنية العليا والتعامل مع التحديات التي تلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.

وشدد بخاري على أهمية الإبتعاد عن خطاب الكراهية كونها على نقيض دائم مع المصلحة الوطنية ولأنها تؤدي الى إستقطاب حاد بين أطياف المجتمع وتعرضه للخطر.

كما وبحث بخاري مع البطريرك آرام الأول كيشيشيان العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بالأرمن في لبنان والعالم بالإضافة إلى تبادل الجانبان الأحاديث الودية.

السفير بخاري خلال زيارته بطريرك الأرمن الأرثوذكس

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