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بخاري: السعودية لم ولن تتخلى تحت أي ظرف عن لبنان

27 - مايو - 2021
سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري

سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري

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زار مجلس ادارة جمعية “بيروت منارتي” برئاسة المحامي مروان سلام، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في مكتبه ببيروت، وأطلعه الوفد على المشاريع الاجتماعية والانسانية التي تهم المجتمع اللبناني.

وأشار بيان للمجلس، الى أن “الوفد أعرب للسفير السعودي عن عميق امتنانه وشكره للمبادرات الاجتماعية والإنسانية المستمرة تجاه المجتمع اللبناني على امتداد مكوناته.

وكانت مناسبة عرض فيها السفير البخاري لساعتين، الاوضاع الاجتماعية والسياسية داخليا واقليميا، حيث شدد وأكد بأن المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً ومنذ تأسيسها وعلى مر تاريخها ولغاية الآن، لم ولن تتخلى تحت أي ظرف عن لبنان وشعبه الطيب الذي يربطه معها علاقة اخوة، مودة واحترام، مؤكدا بأن ما يمر به لبنان هو سحابة صيف ستزول ليخطو من جديد كما سابق عهده نحو الريادة المجتمعية في العالم في القريب العاجل بإذن الله”.

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