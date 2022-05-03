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بخاري: المملكة حريصة على أمن وإستقرار لبنان

3 - مايو - 2022
السفير السعودي وليد بخاري

السفير السعودي وليد بخاري

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قال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أن “المملكة حريصة على أمن وإستقرار لبنان وستبقى يدها ممدودة للشعب اللبناني وترفض ممارسات القوى الظلامية المعطلة”.

وأضاف: “نؤكد على وقوفنا مع عروبة لبنان وحضوره العربي ونأمل أن يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة”.

وهنأ البخاري في كلمة له خلال حفل اختتام مسابقة جائزة “القرآن الكريم” في السفارة السعودية الشعب اللبناني بعيد الفطر قائلاً: “كل عام وشعب لبنان والأمة العربية والاسلامية بخير”.

وختم بالقول: “لا يسعني الا أن اتوجه بالشكر والتقدير لسماحة مفتي الجمهورية ولكل من دعم هذه المسابقة.”

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