الأثنين 6 رمضان 1442 ﻫ - 19 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بخاري بحث مع الأمينة التنفيذية للاسكوا مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

منذ ساعتين
بخاري مع الأمينة التنفيذية للاسكوا

بخاري مع الأمينة التنفيذية للاسكوا

A A A
طباعة المقال

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري مع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا رولا دشتي مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.

وخلال مأدبة إفطار أقامها على شرفها السفير بخاري في مقر إقامته باليرزة، نقلت دشتي تهانيها إلى الولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على مبادرته الخضراء لمكافحة انبعاثات الكربون عن طريق زراعة 50 مليار شجرة‬ في المنطقة العربية‬.

ورأت دشتي أن هذه خطوة إيجابية من ‫المملكة العربية السعودية‬ المدركة لأهمية مكافحة آثار ‫التغير المناخي وتستحق كل التحية والدعم.

من جهته، أكد بخاري على حرص المملكة وقيادتها على مواكبة الجهود الدولية والإقليمية وخاصة الأممية لتحقيق الأهداف العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

    المزيد من أخبار لبنان

    قصر العدل
    مخاوف أمنية ممّا يحضر له غداً أمام قصر العدل!
    ايلي الفرزلي
    الفرزلي لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: على قيادة الجيش أن ترسل رئيس الجمهورية إلى البيت
    زورق حربي إسرائيلي
    خرقان معاديان للمياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جزر المالديف
    كارثة حقيقية.. المحيط يبتلع جزر المالديف
    مشروب التمر الهندي له فوائد عديدة
    احرص على تناوله.. فوائد مذهلة لمشروب “التمر الهندي”
    موظفة صينية تضرب مديرها في العمل
    بالفيديو: رد “صاعق” من موظفة بعد تحرش مديرها بها