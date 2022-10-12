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بخاري بحث مع المدير العام لأمن الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين

منذ ساعتين
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2022 4:16 مساءً
السفير وليد بخاري والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا

السفير وليد بخاري والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا

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من خلال جولاته المتواصلة التي يقوم بها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، على عدد من السياسين والامنين في جولات متواصلة وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلادين كما وآخر المستجدات في العالم.

بحيث قام السفير بخاري اليوم بزيارة للمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في مكتبه بالمقر العام للمديرية العامة لأمن الدولة ببيروت.

وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، خصوصا في المجال الأمني، إضافة إلى البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع على الساحة اللبنانية والإقليمية.

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