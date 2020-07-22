بخاري تلقى من الجميل اتصال اطمئنان الى صحة خادم الحرمين الشريفين

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تلقى سفير المملكة العربية السعودية وليد بن عبد الله بخاري اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس أمين الجميل، إطمأن في خلاله الى صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.

ودعا الجميل في الاتصال الى “أن يمن الله على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، انه لسميع مجيب”.

وأعرب السفير بخاري عن شكره وتقديره للرئيس الجميل “لمشاعره الصادقة”، مؤكدا أن “خادم الحرمين الشريفين بحمدالله بصحة طيبة”، مثمنا عاليا “اتصاله ودعواته بالشفاء لخادم الحرمين الشريفين”.