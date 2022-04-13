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بخاري: حريصون على مساعدة الشعب اللبناني في الظروف الصعبة

منذ 16 ساعة
السفير السعودي وليد بخاري

السفير السعودي وليد بخاري

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري وتم عرض للعلاقات الثنائية والاوضاع العامة.

واوضح السفير بخاري انه قدم المعايدة لرئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفصح المجيد.

وأكد “حرص المملكة العربية السعودية على مساعدة الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”، وشدد على” تفعيل العلاقات بين البلدين بعد استدعاء السفراء الذي حصل”.

واطلع السفير بخاري رئيس الجمهورية على آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك المخصص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.

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