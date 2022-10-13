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بخاري: قوة الإيمان لا تتجلَّى في القدرة على تحريك الجبال

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2022 12:58 مساءً
السفير السعودي في لبنان وليد البخاري

السفير السعودي في لبنان وليد البخاري

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غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على “تويتر”: ” قُوةُ الإيمانِ لا تتجلَّى في القُدرةِ على تحريكِ الجبالِ بل في القُدرةِ على عدمِ رُؤيتِها وهي تتحرّك..! “.

ومن خلال جولاته المتواصلة التي يقوم بها السفير بخاري، على عدد من السياسين والامنين في لقاءات وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلادين كما وآخر المستجدات في العالم.

قام امس الاربعاء 12\10\2022 بزيارة للمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في مكتبه بالمقر العام للمديرية العامة لأمن الدولة ببيروت.

وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، خصوصا في المجال الأمني، إضافة إلى البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع على الساحة اللبنانية والإقليمية.

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