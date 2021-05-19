بخاري: ما يحكى عن سعي المملكة لترحيل اللبنانيين لا أساس له من الصحة

دعا سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دردشة مع الصحافيين، إلى أن “يطمئن الجميع، لأن كل ما يحكى عن سعي المملكة لترحيل اللبنانيين عن أراضيها لا أساس له من الصحة”.

وأشار إلى أنه “في خضم حرب الخليج لم ترحل بلاده أحداً عن أراضيها، لأن المملكة بنيت على أسس إنسانية. وأعطى مثالاً على ذلك أنه عندما توجه إلى المملكة لتلقي لقاح كورونا، وجد عائلات لبنانية تنتظر دورها قبله، بعد أن سجلت أسماءها وهو شيء أسعده لأن الدولة لم تفرّق بين مواطن ومقيم، لا بالنسبة إلى الانتظار في الدور ولا بالنسبة لنوع اللقاح”.

ورأى أن “ما أكسب المملكة احترام المجتمع الدولي، ان لديها لغة وخطاباً سياسياً واحداً في العلن وفي السر”.