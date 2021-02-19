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بخاري من بكركي: لحسن تطبيق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي

19 - فبراير - 2021
سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري

سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري الذي أشار على الاثر، الى أن “مواقف غبطته الوطنية تستقطب الاهتمام الداخلي والخارجي”، مشددا على “ضرورة حسن تطبيق اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي في لبنان”. وقال: “ان المملكة السعودية تتطلع الى ان يعود لبنان الى سابق عهده ودوره الريادي، وهي ستبقى دائما الصديق الاقرب للشعب اللبناني وللمؤسسات الدستورية اللبنانية”.

أضاف: “الذاكرة السياسية تخبرنا بأن الشعب اللبناني لا يتعب من النضال في سبيل الحفاظ على عيشه الواحد والمشترك”.

صليبا
وكان الراعي استقبل قبل الظهر، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا يرافقه رئيس فرع جبل لبنان العقيد مروان صافي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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