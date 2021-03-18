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بخاري من دارة الحسيني: اتفاق الطائف يؤكد أن لبنان عربي الهوى والانتماء

18 - مارس - 2021
السفير وليد بخاري ورئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني

السفير وليد بخاري ورئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني

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شدّد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري ومُضيفه رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني اليوم على وجوب أنْ يكون لبنان وطناً سيّداً حرّاً مستقلاً ونهائياً لجميع أبنائه.

وفي اللقاء الذي جمع الطرفين في دارة الحسيني، نوّه المجتمعون بمضامين اتفاق الطائف التاريخي الذي يؤكد أن لبنان عربي الهوى والانتماء وهي حقيقة جيوسياسية وحضارية وعنصر وجود للبنان الشعب والمؤسسات.

وجدّد بخاري تأكيد وقوف المملكة العربية السعودية على مسافة واحدة من كل الأطراف اللبنانيين، وشدّد على أنّها “ستكون دائماً منفتحة على مختلف الطوائف والأطياف اللبنانية”.

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