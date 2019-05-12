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بخاري نعى صفير: حرص على وحدة لبنان واستقراره

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نعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبدالله بخاري، الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الذي وافاه الأجل عن عُمر يُناهز 99 عاماً، إثر وعكة صحية المّت به.

وأعرب بخاري في بيان “عن بالغ التّعازي وصادق المواساة للبطريرك الماروني مار بشاره بطرس الرّاعي وللكنيسة المارونية ومجلس الأساقفة الكاثوليك، وللبنان وشعبه الشقيق، سائلاً المولى عز وجل أن يُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان “.

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واعتبر بخاري “أن لبنان خسر اليوم أحد رجاله الوطنيين الكبار، الذي لعب دورًا وطنيًا هامًا حرص من خلاله على وحدة لبنان واستقراره ولحمة أبنائه”.

 

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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