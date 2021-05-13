بخاري يؤدي صلاة العيد بحضور سفراء الدول العربية والاسلامية

أدى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، صلاة العيد في مقر اقامته في اليرزة، بحضور عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية وأعضاء السفارة. بعد ذلك أقام السفير بخاري مأدبة بهذه المناسبة حضرها سفراء الدول العربية والإسلامية وجمع من المهنئين، حيث اتخذت السفارة جميع التدابير الاحترازية الأولية المتعلقة بفيروس كورونا. ورحب السفير بالجميع وهنأهم بعيد الفطر المبارك، منوهًا بعمق العلاقة التي تربط بين المملكة وأشقائها من الدول العربية والإسلامية، داعيًا المولى الكريم بأن يتقبل من الجميع صيام الشهر المبارك وقيامه وأن يعيده على الأمتين أعوام عديده والجميع بأتم صحة وعافية وأمن وأمان. فيما هنأ الضيوف السفير بخاري بهذه المناسبة متمنيين للمملكة قيادة وشعباً الخير والسلام.







