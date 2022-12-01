بخاش خلال قسم اليمين لأطباء: لا تستخدموا شهاداتكم كجواز عبور الى هجرة طوعية

شدد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش على “دور الأطباء الجدد في اعادة لبنان الى الخريطة الطبية بعد ان ترهل القطاع الصحي بفعل الازمات والتحديات المستمرة منذ أعوام”.

وقال في كلمة القاها خلال احتفال قسم اليمين لدفعة من الأطباء الجدد المنتسبين الى النقابة في بيت الطبيب “ان كل خريج جديد يشكل عمودا اساسيا لمستقبل القطاع الطبي في لبنان وبات عليه لزاما ان يلتزم بقسمه الانساني الذي يحدد معايير العلاقة بين الطبيب والمريض”.

أضاف: “ان لبنان يحتاجكم والقطاع الطبي يحتاجكم، فكونوا جنودا في خدمة المريض ومارسوا انسانيتكم والتزموا قسمكم وارفدوا مجتمعكم الطبي بالعلوم التي تلقيتموها طيلة أعوام الدراسة، ولا تستخدموا شهاداتكم كجواز عبور الى هجرة طوعية، فالقطاع الطبي يحتاجكم كما وطنكم، صحيح اننا نعاني من ازمة اقتصادية خانقة ولكن يبقى ان صحة الوطن هي من صحة المواطن”.

وختم: “انتم من يرسم طريق المستقبل لهذا القطاع الحيوي والانساني فكونوا على قدر المسؤولية الوطنية واعلموا ان لبنان لن ينهض سوى بتضافر جهود جميع أبنائه”.