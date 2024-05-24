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بخاش: علينا ان نحافظ على مكانة لبنان في الخريطة الصحية الاقليمية

منذ ساعة واحدة
نقيب الاطباء يوسف بخاش

نقيب الاطباء يوسف بخاش

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افتتح نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش المؤتمر التاسع عشر للجمعية اللبنانية للامراض الجلدية، في حضور رئيس الجمعية الدكتور رامي عبادي وحشد من الأطباء المتخصيين من لبنان ودول الانتشار ومهتمين.

واعتبر بخاش في كلمة له ان “عقد المؤتمر في هذا التوقيت بالذات هو إنجاز بحد ذاته نظرًا للظروف الامنية والاقتصادية الصعبة. واستنادًا إلى المواضيع التي يتمحور حولها المؤتمر وأبرزها معالجة اصابات الحرب كما الأمراض السرطانية الجلدية واخر تقنيات في الطب التجميلي”.

وأضاف: “ان عدد أطباء الامراض الجلدية المسجل في نقاية أطباء لبنان في بيروت يتجاوز الثلاثمئة طبيب متخصص وهي نسبة تفي بالحاجة نظرًا لعدد المقيمين على ارض لبنان وهي إن دلت على شيء فعلى قدرة الجهاز الطبي للتطور والقيام بواجبه على أكمل وجه. خصوصًا أنّ جامعات لبنان تخرج سنويا حوالي تسعة أطباء متخصصين في هذا المجال وهذا يعني استمرارية تجدد القطاع الطبي في هذا الاختصاص”.

وختم: “علينا المزيد من التنظيم والنقابة تعمل في هذا السياق خصوصا انه علينا ان نحافظ على مكانة لبنان في الخريطة الصحية الاقليمية من خلال اعادة تفعيل السياحة الطبية التي نعمل على تنظيم مؤتمر لها في أقرب وقت”.

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