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بخاش: لتحرّك عالميّ لنقابات الأطباء منعًا للاعتداءات الوحشية على المستشفيات

منذ 18 دقيقة
الدكتور يوسف بخاش

الدكتور يوسف بخاش

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شجب نقيب الأطباء في بيروت يوسف بخاش “استمرار التعرض للطواقم الطبية وقصف المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومحاصرتها في قطاع غزة”، واستنكر “انتقال هذه الممارسات إلى جنوب لبنان خصوصًا بعد استهداف سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة الإسلامية، وها هي مستشفى ميس الجبل تتعرض لاعتداء وحشي لا يمت إلى الإنسانية بصلة ولا إلى قواعد الحروب التي تفرض تحييد المستشفيات والمراكز الصحية خصوصًا والمدنيين عمومًا”.

بخاش أسف “لاستشهاد حوالي الأربعين طفلًا كانوا يتلقون العلاج في غرفة العناية المشددة بعد أن شدد العدو الإسرائيلي حصاره على مجمع الشفاء في غزة ومنع عنه الماء والكهرباء والأوكسيجين”.

وجدد مناشدته لنقابات الأطباء حول العالم “التحرك السريع لمنع مثل هذه الممارسات العدوانية والوحشية بحق الجسم الطبي ومراكز الاستشفاء والإيواء”.

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