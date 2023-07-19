الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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بخاش لطلاب كلية الطب: لعدم تحويل شهاداتكم الى جواز هجرة

منذ 32 دقيقة
نقيب الاطباء يوسف بخاش

نقيب الاطباء يوسف بخاش

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دعا نقيب أطباء لبنان في بيروت، يوسف بخاش في كلمة القاها خلال حفل تخريج طلاب كلية الطب في الجامعة اللبنانية الأطباء الخريجين الى “عدم تحويل شهاداتهم الى جواز هجرة، بل التشبث بالوطن ومساعدة الانسان فيه”.

وأكد بخاش الى انكم: “تدخلون اليوم مرحلة جديدة من حياتكم العملية، بحيث بات عليكم تطبيق ما تعلمتوه من الدكاترة ومن الدروس التطبيقية في المستشفيات، بكل امانة والتزام قانون الاداب الطبية التي ستقسمون يوم انضمامكم الى نقابتكم اليمين لاحترامها”، لافتا الى اننا “ندرك كما اهلكم الذين نوجه لهم تحية إحترام لتضحياتهم المعنوية والمادية، صعوبة هذه المرحلة ودقتها. وهذا بالذات ما يدعونا لمناشدتكم عدم التفكير بتحويل شهادتكم الى جواز عبور خارج الوطن، انما ندعوكم بكل محبة للتشبث بارض الوطن ومساعدة أهله على الصمود بوجه الازمات. فصحة الوطن هي من صحة المواطن”.

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