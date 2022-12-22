الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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بخاش يشدد على دور الأطباء الجدد في اعادة لبنان الى الخريطة الطبية

منذ 4 دقائق
نقيب الاطباء يوسف بخاش

نقيب الاطباء يوسف بخاش

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شدّد نقيب أطباء لبنان البروفسور يوسف بخاش على “دور الأطباء الجدد في اعادة لبنان الى الخريطة الطبية، بعد أن ترهّل القطاع الصحّي بفعل الأزمات والتحديات المستمرة منذ سنوات”.

وقال بخاش في كلمة ألقاها خلال حفل قسم اليمين لدفعة من الأطباء الجدد المنتسبين الى النقابة في “بيت الطبيب”: “ان المطلوب من كل خريج جديد أن يرفد القطاع الطبي بالعلم والمعرفة والالتزام، وهو قيمة مضافة للقطاع الطبي في لبنان، وبات عليه لزاماً أن يلتزم بقسمه الانساني الذي يحدد معايير العلاقة بين الطبيب والمريض”.

وأضاف: “أن لبنان يحتاج الى كل منتج، والقطاع الطبي يعاني من نقص في الكثير من اختصاصاته، استشيروا وتواصلوا مع نقابتكم لتحديد الاختصاصات المطلوبة حتى لا نقع في فخ العشوائية”.

وتابع: “كونوا جنوداً في خدمة المريض ومارسوا انسانيتكم والتزموا قسمكم، ولا تستخدموا شهاداتكم كجواز عبور الى هجرة طوعية. فالقطاع الطبي يحتاجكم كما وطنكم، صحيح أننا نعاني من أزمة اقتصادية خانقة ولكن يبقى أن صحة المواطن أولوية مطلقة. انتم من يرسم طريق المستقبل لهذا القطاع الحيوي والانساني فكونوا على قدر المسؤولية الوطنية واعلموا أن لبنان لن ينهض سوى بتضافر جهود جميع أبنائه”.

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