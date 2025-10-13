الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
بخّاش من باريس: "الصحة لا تعرف حدودًا"... تعاون لبناني – فرنسي لتعزيز المهن الصحية

رئيس تجمّع نقباء المهن الصحية في لبنان البروفسور يوسف بخّاش
التقى رئيس تجمّع نقباء المهن الصحية في لبنان البروفسور يوسف بخّاش على رأس وفدٍ من النقابات الصحية اللبنانية، بنظرائهم في تجمّع نقابات المهن الصحية الفرنسية في باريس، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون وتبادل الخبرات والبحوث بما يخدم تطوير القطاع الصحي في البلدين.

وفي كلمةٍ ألقاها خلال اللقاء، عبّر بخّاش عن اعتزازه بتأسيس “اتحاد هيئات المهن الصحية اللبنانية” قبل ثلاثة أشهر، مشدّدًا على أن أولى محطاته الخارجية مع الجانب الفرنسي تؤكّد “الرغبة الصادقة في بناء جسور تعاون مهني وإنساني”.

وقال بخّاش إنّ المهن الصحية تواجه “تحوّلات عميقة وتحديات اقتصادية وتكنولوجية وأخلاقية”، داعيًا إلى اعتماد رؤية صحية تضامنية وعالمية، لأن “الصحة لا تعرف حدودًا”.

وأضاف أن الفرنكوفونية الصحية ليست مجرّد فضاء لغوي، بل “منبر لتبادل الخبرات ونشر ثقافة الجودة والأخلاق واحترام الكرامة الإنسانية”.

وختم بخّاش كلمته متمنّيًا أن يشكّل هذا اللقاء “بداية عهد جديد من التعاون والأمل بين الهيئات اللبنانية والفرنسية، لما فيه خير المهن الصحية وشعوب البلدين”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

