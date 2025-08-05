بدءاً من الجمعة... الحرارة ستلامس الـ40 درجة!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يُسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الخميس حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ويكون تأثيرها خصوصا على المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر ويستمر تأثيرها حتى منتصف الأسبوع المقبل.

معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكّل التيارات المائية، مع العلم ألا صحة للمعلومات عن تعرّض لبنان لموجة حر غير مسبوقة نهاية الأسبوع المقبل حيث سنشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة مركّزة في الداخل خصوصاً، اعتباراً من يوم الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية حيث تلامس الـ 40 درجة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و35كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و75%.

حال البحر: مائج اجمالاً.

حرارة سطح الماء: 29°م.

الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5:53.

ساعة غروب الشمس: 19:43.