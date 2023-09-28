بدءاً من هذا التاريخ.. "الاتصالات" ستتحرك لضبط الشبكات المخالفة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:

انفاذاً لأحكام المرسوم ٩٤٥٨ تاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢ لاسيما القسم الرابع منه.

تعلن وزارة الاتصالات انّه ابتداءً من تاريخ ١/١٠/٢٠٢٣ ستقوم بضبط الشبكات المنشأة خلافاً للقانون ووضعها بتصرّف الوزارة ضمن نطاق مركزي الاشرفية ورأس بيروت وتطلب من منشئي هذه الشبكات التوجّه الى وزارة الاتصالات- المديرية العامة للاستثمار والصيانة للإفادة وتقديم المستندات المطلوبة والتقيّد بالأحكام الموضوعة من قبل الوزارة.

كما تطلب وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام المشتركين بالخدمات، القاطنين ضمن نطاق مركزي الاشرفية و رأس بيروت وفي مدّة أقصاها ١٥/١١/٢٠٢٣:

أ‌- الاتصال بال ١٥١٥ او مراكز الخدمة للشركات الخاصة المرخّصة للتأكّد من قانونية الخدمة التي يستفيدون منها.

ب-‌ في حال كانت الخدمة مؤمّنة بواسطة مزوّدي خدمات غير مرخصين المباشرة بالتقدم بطلب اشتراك لدى وزارة الاتصالات/هيئة اوجيرو او لدى أي من مقدمّي الخدمات المرخّصين أصولاً لدى وزارة الاتصالات وذلك تفادياً لانقطاع الخدمة عنهم و دون أن تترتّب على وزارة الاتصالات / هيئة اوجيرو أي مسؤولية”.