بدءًا من الثلاثاء.. هيئة إدارة السير تُعلن إنجاز معاملات جديدة

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات أنها سوف تستقبل المواطنين هذا الأسبوع أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس (5 – 6 و7/ 12/ 2023)، وسوف تقوم في المركز الرئيسي في الدكوانة بإنجاز المعاملات الجديدة التّالية:

– تسجيل سيارات الإيجار.

– نقل ملكيّة السّيارات السّياحيّة الخصوصيّة المتوقفة عن السّير (الانقاض) والتي يتوجب إحضارها للكشف.

أما الأقسام الأخرى (زحلة، النبطيّة، صيدا وطرابلس) سوف تقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التالية:

– فكّ رهن السيارات السّياحية الخصوصيّة.

– إعادة السيارات السّياحيّة الخصوصيّة الى السّير على اسم صاحبها (سيارات الانقاض على اسم صاحبها).

هذا بالإضافة إلى استمرار المصلحة في الدكوانة وفي باقي الاقسام بتأمين الخدمات التّي كانت توفرّها سابقاً والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة الالكتروني tmo.gov.lb .

كما تذكر المصلحة بآلية العمل المعتمدة من قبلها لانجاز المعاملات وذلك:

– في المركز الرئيسي في الدكوانة من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني

– في الاقسام الاخرى (طرابلس، صيدا، النّبطيّة وزحلة) وفق الشّكل التالي:

أيّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2 و 3

أيّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4، 5 و 6

أيام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بـ 7، 8 و 9

ومع العلم أنّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة.