بدءًا من هذا التاريخ.. جوازات السفر بلا موعد مسبق!

أوضحت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أنّه “بعد توفر كمية من جوازات السفر البيومترية، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن الآلية الجديدة للاستحصال على جوازات سفر وفقًا لما يلي:

إعتباراً من 06/03/2023 تلغى كافة المواعيد الممنوحة سابقًا على المنصة لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة، ويمكن للمواطنين اعتبارًا من التاريخ المذكور التوجه مباشرةً إلى المراكز الإقليمية للتقدّم بطلب جواز سفر من دون الحاجة لموعد مسبق.

وفي ما خص الراغبين بالاستحصال على جوازات سفر بصورة مستعجلة لدى دائرة العلاقات العامة، يباشر تسجيل مواعيد جديدة على المنصة اعتبارًا من تاريخ 01/03/2023 لتحديد موعد خلال خمسة أيام كحدٍ أقصى”.