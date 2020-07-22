بدء إجراء فحوصات للمشتبه باصابتهم بالفيروس ضمن اتحاد بلديات جرد القيطع

اعلن فريق عمل SKL International في بيان انه “وبالشراكة مع جامعة البلمند واتحاد بلديات جرد القيطع وبالتعاون مع مستشفى “الحبتور” بدء إجراء فحوصات للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ضمن الإتحاد، بحيث يتم تقييم الفحص من خلال تطبيق “سلامتي” المبتكر من قبل SKL International ومركز نظم المعلومات الجغرافية في جامعة البلمند. ولهذه الغاية تم تدريب عشرة ممرضين وممرضات في جامعة البلمند تمهيدا لاستقبال تلك الحالات”.

واوضح البيان ان “برنامج سلامتي هو تطبيق قائم على نظم المعلومات الجغرافية، إذ يساعد السلطات المحلية على اكتشاف ومتابعة الحالات المحتمل اصابتها بفيروس كورونا المستجد على المستوى البلدي”.

واشار الى ان “هذا التطبيق يستند على البيانات التي يتم جمعها في إتحاد بلديات جرد القيطع – عكار – لبنان من قبل متطوعين مدربين من المنطقة ويقوم أطباء معينون من قبل الاتحاد متابعة الحالات ذات العوارض وتحديد لزوم إجراء فحص الكورونا لهم، كما سيتمّ تحليل هذه المعلومات جغرافيا من قبل مهندسين خبراء بنظم المعلومات الجغرافية نظرا للتعاون الدائم بين شريكتنا جامعة البلمند ونقابة المهندسين في طرابلس والشمال وذلك لتصوير كثافة الحالات على خريطة الاتحاد وتشديد الإجراءات الوقائية في المناطق ذات الخطورة العالية، كما ويهدف هذا العمل الى المساهمة في احتواء انتشار الوباء وتعزيز استعداد السلطات المحلية وتحسين قدرتها للاستجابة الى الأزمات.

ويندرج إطلاق هذا البرنامج ضمن إطار “الرقمنة” الذي تقوم به SKL International مع اتحادي بلديات جرد القيطع والدريب الأوساط في إطار مشروع (Resilience in local Governance Lebanon) “ريسلوغ”، الذي يهدف إلى تعزيز الحكم المحلي والمواطنة الفاعلة في عكار، من خلال تعزيز الأنظمة المحلية وقدرات البلدية البشرية واشراك المواطنين والسكان في القرارات المحلية”.